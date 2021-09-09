Обращение Дмитрия Азарова по случаю присвоения Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести»

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Дорогие земляки!

Сегодня в жизни Самарской области – важное, историческое событие. Президент страны Владимир Владимирович Путин присвоил Сызрани почетное звание «Город трудовой доблести». Решение Президента подкреплено сотнями тысяч голосов наших земляков, проголосовавших за присвоение звания.

Сызрань сыграла в Великой Победе особую роль. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции налажен в рекордные сроки – уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов – 35 тысяч мин.

Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтянка. 22 июля 1942 года первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. В этом была огромная заслуга и наших железнодорожников, подготовивших запуск новой железнодорожной линии Свияжск – Ульяновск – Сызрань – Сталинград. Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов.

За доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев. И конечно, сегодня их вклад в Великую Победу свято хранят их дети, внуки и правнуки.

Инициатива по присвоению Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести» сплотила абсолютно всех жителей не только Сызрани, но и региона. Волонтеры, общественные и ветеранские организации, профсоюзы, активные горожане и сельчане – всего в поддержку этого решения высказались 492 317 человек! Это почти в три раза превышает численность населения Сызрани. И конечно, это многое значит. Сегодня мы сильны своей сплоченностью, патриотизмом, уважением к истории родной земли и нашей великой Родины – России! Вместе мы можем больше!