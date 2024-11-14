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Областной минтранс определил перевозчика на новом прямом маршруте Самара - Ташла

14 ноября 2024 10:48
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Областной минтранс определил перевозчика на новом прямом маршруте Самара - Ташла

В ближайшее время по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будет запущено регулярное автобусное сообщение между городом Самарой и селом Ташла. Итоги открытого конкурса на право получения свидетельства на маршрут № 601 «г.Самара (Барбошина поляна) – с.Ташла» поведены министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области 11 ноября.

Согласно расписанию регулярные пассажирские перевозки в Ташлу будут осуществляться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Самары в 7.00, из Ташлы – в 15.00.

Путь следования маршрута будет пролегать через населенные пункты Большая Царевщина, Жилгородок (поселок Волжский), Береза, Молгачи, Сергиевка, Новый Буян, Дубовая Роща, Михайловка, Новая Бинарадка и Мусорка с остановками в них. Расчетное время в пути от Самары до конечного пункта составит порядка 2 часов.

В соответствии с федеральным законом №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» перевозчик, которому выдано свидетельство, обязан приступить к осуществлению перевозок не позднее, чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса.

Село Ташла расположено в Ставропольском районе Самарской области, в котором проживет более 800 человек. Населенный пункт является одним из «святых» мест в России пользуется популярностью у паломников и туристов со всей страны, так как на его территории расположены целебные родники, в том числе святой источник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» и сама икона.

Поручение Вячеслава Федорищева прозвучало в ходе оперативного совещания Правительства Самарской области после жалобы жительницы села Ташла на отсутствие прямого сообщения между Самарой и популярным местом паломничества. В результате областной Минтранс включил данное направление в реестр межмуниципальных маршрутов Самарской области для проведения открытого конкурса и выдачи свидетельства.

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