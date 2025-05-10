Новый тренд на рынке туда — work-life blend

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Классическая схема «сначала работа — потом жизнь» временами даёт сбой. Сообщения от коллег приходят в выходные, а личные дела часто выпадают на будни. Эксперты hh.ru рассказали про work-life blend — подход, который пришёл на смену привычному work-life balance.

Work-life blend — в дословном переводе «смешивание работы и жизни» — подход, в котором рабочее и личное не противопоставляются друг другу, а собираются в одно целое. В основе идея, что жизнь не нужно делить пополам: в ней есть место и делам, и отдыху. Например, можно начать утро с пробежки, решить пару задач, съездить к врачу, потом снова включиться в работу — и всё это будет частью одного дня.

Сама идея не нова. Подход во многом вырос из теории work-family border, которую в начале 2000-х предложила исследователь Сьюзан Кларк. Она изучала, как люди переключаются между рабочими и личными ролями, и пришла к выводу, что границы между ними не обязательно должны быть жёсткими — их можно настраивать под себя и свои приоритеты. Идея стала основой для дальнейших исследований и рождения концепции work-life blend.

С появлением гаджетов делить жизнь на две части стало ещё сложнее — технологии стёрли привычные границы между работой и домом. После начала пандемии и массового перехода на удалённый формат работы подход стал ещё более актуален. Люди начали искать не баланс, который нужно удерживать, а систему, где можно просто жить. И тогда стало понятно: классическая модель work-life balance уже не справляется.

Получается, что в реальности, где у большинства есть смартфоны, а удалённая работа стала нормой, правила work-life balance устаревают, а сам подход начинает мешать. Концепция баланса превратилась в попытку успеть и там, и там — и чаще всего не получается ни одно.

Work-life blend не универсален. Если вы чувствуете себя спокойно только в чётком расписании, где каждое действие прописано заранее, этот формат может оказаться непривычным. То же самое, если любое отклонение от курса вызывает раздражение или тревогу: здесь нет гарантии, что всё пойдёт по плану. В таких случаях лучше обратиться к классическому подходу баланса.

Зато blend хорошо работает в реальности, где много подвижных частей: нестабильный график, непредсказуемые задачи, семейные дела. Если вы не можете «отключиться» от жизни на восемь часов, потому что в календаре и звонки, и кружок ребёнка, и курьер между встречами, такой подход создан для вас.

Ещё он подойдёт специалистам, чья работа не укладывается в жёсткие рамки. Предприниматели, фрилансеры, руководители, творческие специалисты — у них часто нет чёткого начала и конца дня. Приоритеты меняются, задачи появляются внезапно, решения нужно принимать на ходу. В такой среде важнее не стабильность, а устойчивость — умение перестраиваться и собирать день под текущую реальность.

Наконец, это хороший вариант для тех, кто выстраивает новые привычки. Спорт, учёба, хобби — work-life blend даёт пространство, чтобы не ждать вечера, а делать что-то важное в течение дня. Главное, не ожидать, что ритм сложится сам — его нужно создавать самому.

Навык жить по work-life blend не заложен в человеке по умолчанию. Чтобы подход начал работать, поймите, что для вас важно, как распределяется энергия в течение дня и какие привычки помогают, а какие мешают.

Еще один важный момент: чтобы work-life blend работал, договоритесь не только с собой, но и коллегами и близкими. Без этого подход может превратиться в череду неудобств: вы работаете, а от вас ждут внимания родные, или, наоборот, хотите переключиться на себя, а вам звонит босс.

На работе стоит обсудить базовые ожидания: в какое время вы на связи, когда сконцентрированы на задачах, готовы ли отвечать в нерабочее время и как лучше с вами связаться, если появляется что-то срочное. Когда такие правила известны заранее, у коллег и руководства не возникает ощущения, что вы пропадаете или работаете как попало.

Бывает, что дома о таком подходе тоже нужно договориться. Особенно если вы работаете удалённо или часто бываете с семьёй в будние дни — близким бывает неочевидно, когда вы заняты, а когда просто сидите в телефоне. Ещё можно обозначить «окно» — время, когда вы готовы быть гибким и подстроиться. Например, скажите партнёру или другу: «До обеда у меня плотный график, но с 15 до 17 я могу что-то подвинуть, если нужно». Даже такая простая фраза поможет избежать лишних вопросов и позволит другим не гадать, чего от вас ждать. Чем яснее вы обозначаете свои границы, тем проще другим на них опираться — и тем устойчивее будет ваш ритм.

Work-life blend — не универсальный рецепт, а способ внимательнее относиться к себе и своим приоритетам. У кого-то дела лучше идут утром, у кого-то — ближе к вечеру. Один предпочитает работать блоками, другой — чередовать задачи с отдыхом. У третьего нет стабильного расписания вовсе, и каждый день собирается по-разному.

Чтобы подход начал работать, мало просто расслабиться — придётся наблюдать за собой, исследовать и постепенно выстраивать подходящий ритм.