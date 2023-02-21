Новый сервис для семей с детьми — безопасная детская почта

Электронная почта нужна ребёнку для учёбы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через Госуслуги.
Преимущества детской почты
Как зарегистрировать почтовый ящик
Почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учётной записи на Госуслугах. Такая возможность есть у родителей, если ребёнку ещё не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой.