Новый сервис для семей с детьми — безопасная детская почта

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Электронная почта нужна ребёнку для учёбы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через Госуслуги.

Преимущества детской почты

автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента

вход по смс, ребёнку не придётся запоминать пароль

проверка входящих. Все письма от новых отправителей, если их ещё не добавили в «белый список», сначала попадают в папку «На проверку», которую видит только родитель. Если родитель их одобрит, письма увидит ребёнок

Как зарегистрировать почтовый ящик

Почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учётной записи на Госуслугах. Такая возможность есть у родителей, если ребёнку ещё не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой.