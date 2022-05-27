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Новый пункт полиции начал работу в Южном городе Волжского района Самарской области

27 мая 2022 18:32
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В новом пункте полиции будут нести службу участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы.

В Волжском районе Самарской области по адресу город Южный, Николаевский проспект дом 23 прошло открытие нового пункта полиции, в котором приняли участие начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Винников, Глава муниципального район Волжский Евгений Макридин, руководители и личный состав О МВД России по Волжскому району, а также представитель компании застройщика Владимир Халезов.

Гости разрезали символическую красную ленту и осмотрели пункт полиции. Александр Винников отметил, что помещение соответствует существующим нормам и стандартам, оборудованы рабочие места, установлена оргтехника, обеспечена связь с дежурной частью ОМВД России по Волжскому району, есть комната приема пищи. Для создания комфортных условий в помещении есть системы кондиционирования и обогрева.

В новом пункте полиции будут нести службу участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы.

Глава муниципального района Волжский Евгений Макридин отметил, что в районе создаются все условия для обеспечения общественного порядка и организации работы сотрудников полиции в шаговой доступности для населения.

Представитель компании застройщика Владимир Халезов подчеркнул, что в новом пункте полиции учтены все пожелания и рекомендации сотрудников органов внутренних дел.

В соответствии с современными требованиями новый пункт полиции имеет панорамное остекление. Это дает полицейским возможность визуально контролировать обстановку на прилегающей территории, а гражданам видеть сотрудников органов внутренних дел на рабочих местах.

Начальник ОМВД России по Волжскому району полковник полиции Павел Фомин отметил, что наряду с развивающимся Волжским районом, развивается и инфраструктура отдела полиции. Благодаря профессиональному и добросовестному исполнению служебных обязанностей сотрудниками ОМВД России по Волжскому району и взаимодействию с администрацией района по итогам оперативно-служебной деятельности в 2021 году территориальный орган занял первое место.
 

Фото:   ГУ МВД СО

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