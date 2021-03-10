Новокуйбышевцы решат, как благоустроить город

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В г.о. Новокуйбышевск в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в 2021 году будет благоустроено 8 общественных пространств и 9 дворовых территорий.

В прошлом году в Новокуйбышевске преобразились 8 дворов и 8 общественных территорий. Так, благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» был обновлен бульвар по улице Миронова. Украшением бульвара стали светодинамический фонтан и декоративный комплекс «Люблю Новокуйбышевск» с инсталляцией «Сердце».

Масштабные преобразования коснулись и территории Солдатского леса: здесь установили монумент «Защитник Отечества», привели в порядок прилегающую территорию.

Работы по благоустройству проходят повсеместно. За последние три года в Самарской области преобразились более 1000 дворовых территории и 470 общественных территории. И эта работа будет продолжена под контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Благоустройство объектов городской среды, создание комфортных условий и повышение качества жизни каждого жителя Самарской области – важная составляющая стратегии лидерства нашего региона.

В рамках голосования, которое стартует 26 апреля на платформе za.gorodsreda.ru, жители Новокуйбышевска смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Выбирать будут из 16 территорий. Проголосовать можно будет за одну из предложенных локаций или за дизайн-проект уже выбранной местности.

Помощь в проведении голосования окажут волонтеры, которые не только расскажут жителям о проектах благоустройства и возможностях участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», но и помогут зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Напомним, если вы тоже хотите стать волонтером, вы можете до 22 марта оставить свою заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785.