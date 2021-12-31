Новогоднее обозрение: куда сходить в Самаре с 1 по 3 января?

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Для тех, кто не хочет провести все праздники на диване у телевизора, составили подборку мест и событий, которые можно посетить в Самаре в первые дни новогодних каникул, пишет Обозрение.

1 января в 19:00 в Самарской филармонии пройдёт показ спектакля «Снежный вальс». Главные роли играют известные российские актёры: Мария Порошина и Ярослав Бойко.

В основу постановки легла пьеса «Плененные в снегу» современного английского драматурга Питера Куилтера. «Снежный вальс» — романтическая новогодняя комедия, которая рассказывает историю двух одиноких сердец — Патрика и Джудит.

В спектакле с юмором показывается как ладят между собой абсолютные противоположности. 2 января в 12:00 и в 18:30 в Самарском театре оперы и балета по традиции будет показываться «Щелкунчик».

В текущей постановке «Щелкунчика» принимает участие хор Детской экспериментальной центральной хоровой школы-десятилетки «VENTUS». Для тех, кто в новогодние праздники хочет провести время со своей семьей, свою программу предлагает театр «СамАРТ».

2 января в «СамАРТе» пройдет детский спектакль «Кто будет считать звезды…». «Это рассказы о настоящей дружбе. Здесь ходят друг к другу в гости, мечтают, пьют чай, смотрят на звездное небо и на опадающую листву.

Трогательные и уютные истории, которые согреют в холодный зимний день», — гласит афиша театра. После спектакля зрителей ждет новогоднее представление с поздравлениями от Снегурочки и Деда Мороза.

3 января в 18:00 в самарском Доме актера пройдёт премьера комедийного спектакля «По дороге к Страусам», режиссером которого выступает Софья Рубина. Спектакль «По дороге к Страусам» поставлен по пьесе «В дороге».

Главный герой спектакля — молодой человек, который ещё сам не знает, чего хочет от жизни, но точно знает, чего не приемлет и что ненавидит. В дороге, в которой он оказался совсем без денег, он встречает различных людей: плохих, хороших.

А главное, встречает свою любовь, — гласит анонс спектакля. Для тех, кто хочет узнать больше о Самаре, стоит посетить экскурсии от проекта «АРТ-экскурсии».

В январском списке – экскурсия в лютеранскую кирху, «НеслуЧАЙная Самара», «Качу, куда хочу», катанье на коньках у Молодецкого кургана, «Питер в Самаре» и т.д. Записаться можно в группе проекта Вконтакте.

Для любителей активного отдыха в Самаре этой зимой действует более ста катков. Традиционно на площади Куйбышева зальют два катка — для конькобежцев и хоккеистов. Общая площадь ледового поля составляет 5250 квадратных метров.

По традиции, будет работать каток вдоль набережной, который является самым протяженным катком в Самаре. Отремонтированный и полностью обновлённый каток в парке Юрия Гагарина является одним самых любимых мест у молодежи. Общая площадь ледового покрытия составляет 8000 квадратных метров.

Ещё один каток располагается в парке Дружбы. Площадь ледового покрытия у него относительно небольшая — 2400 квадратных метров, зато посреди катка красуется большая новогодняя елка.

Каток в парке Металлургов заливают в этом году по-особенному. Лед будет на спортплощадке, а также на дорожках вокруг — для спокойных катаний. В центре катка елка.