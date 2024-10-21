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«Новое об истории самарской энергетики»: в СОУНБ состоится просветительская встреча

21 октября 2024 20:44
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Слушателей ожидает рассказ о труде самарцев, работавших над производством энергии в XX столетии.

«Новое об истории самарской энергетики»: просветительская встреча под таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 24 октября. Слушателей ожидает рассказ о труде самарцев, работавших над производством энергии в XX столетии. (12+)

В качестве ведущего встречи выступит Владимир Игоревич Громов – кандидат психологических наук, руководитель направления исследования корпоративной культуры Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России. Он увлекательно поведает об истории: о начале трамвайного движения в городе, о том, как в Самаре появились электрические фонари и как наши энергетики боролись с кражей электроэнергии. Участники встречи также услышат рассказ о том, как в разрушенной и нищей стране советов смог осуществиться грандиозный план электрификации – проект ГОЭЛРО. Кроме того, ведущий не обойдёт своим вниманием и современное состояние энергетических объектов Самарской области.

Просветительская встреча будет интересна не только профильным специалистам, но также всем самарцам, увлечённым историей родного края.

24 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото:  ru.freepik.com

Теги: Самара

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