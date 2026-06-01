Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
Новая выплата для семей с детьми доступна на Госуслугах

Ежегодная семейная выплата — новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Оформить её можно на Госуслугах.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер выплаты рассчитывается как разница между начисленным за предыдущий год НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например, если заявитель в 2025 году уплатил НДФЛ по ставке 13% в размере 60 тыс. рублей, то при расчёте по ставке 6% сумма налога составила бы 27,7 тыс. рублей. Размер выплаты в этом случае — 32,3 тыс. рублей.

Какая семья может оформить выплату

  • • есть двое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет — если они обучаются очно
  • • постоянно проживает в России
  • • средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе
  • • за предыдущий год начислен НДФЛ
  • • у заявителя отсутствует задолженность по алиментам, если он должен их платить
  • • соблюдены другие условия

Как и когда подать заявление

Заявление подает родитель или другой законный представитель с 1 июня по 30 сентября. Важно, чтобы в том году, за который он хочет получить выплату, им был уплачен НДФЛ. Обратиться можно только за один период: например, в 2026 году — за 2025 год. Получить выплату за предыдущий год можно только один раз.

Срок рассмотрения заявления

Как правило, Социальный фонд России рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. При положительном решении выплата перечисляется на банковский счёт, указанный в заявлении. В некоторых случаях нужно будет посетить МФЦ или отделение СФР.

