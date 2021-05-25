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Ночью и днем 26 мая местами по Самарской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

25 мая 2021 12:09
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Ночью и днем 26 мая местами по Самарской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 26 мая местами по Самарской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

Теги: прогноз погоды сильный ветер

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