Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вооружившись инвентарем и необходимыми расходными материалами студенты убирали прошлогоднюю листву, занимались подбором мусора, побелкой деревьев.
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
Введён форсированный режим отстаивания, фильтрования и обеззараживания.
Специалисты «РКС-Самара» усилили контроль при водоподготовке
В ходе встречи организаторы поблагодарили всех участников за достойную работу все эти годы и вручили почетные грамоты и благодарности.
Самарская область была отмечена на собрании Ассоциации разработчиков «Отечественный софт»
Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК жилые дома с централизованным горячим водоснабжением отсутствуют.
Энергетики отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в Самаре
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В регионе в предстоящие выходные дни пройдут рейдовые мероприятия ГИБДД
С участием артистов и солистов Самарской филармонии.
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Написать диктант смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений, а юные участники, набравшие максимальное количество баллов, получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения.
СОУНБ приглашает к участию в международной акции «Диктант Победы»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра

19 апреля 2024 14:28
113
Будьте внимательны и осторожны!

От Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

Теги: Погода

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +25, +27°С.
18 апреля 2024, 16:34
19 апреля в регионе без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +25, +27°С. Общество
384
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
17 апреля 2024, 20:53
18 апреля в регионе без осадков, до +24°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.   Экология
383
Будьте внимательны и осторожны!
17 апреля 2024, 16:42
С 18 по 22 апреля местами в Самарской области ожидается аномально-жаркая погода
Будьте внимательны и осторожны! Общество
604
В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
181
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
624
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
373
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
370
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
507
Весь список