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Ночь чемпионов IBA «Бокс на Волге» пройдет в Самаре 4 ноября

29 октября 2024 17:10
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Вход на трибуны Дворца спорта для зрителей будет бесплатным.

В понедельник, 4 ноября в Самаре в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» впервые пройдет боксерский турнир «OLIMPBET. Ночь чемпионов IBA», который состоится в рамках серии «Бокс на Волге».

Россиянин Харитон Агрба проведет бой за пояс чемпиона мира IBA среди профессионалов в весе до 67 кг против аргентинца Хосе Росы. 10-раундовый поединок станет главным боем вечера.

В со-главном событии шоу уроженец Самарской области Вахид Аббасов проведет 8-раундовый поединок за пояс чемпиона Европы IBA среди профессионалов в весе до 67 кг, ему будет противостоять боксер конголезского происхождения, выступающий за Люксембург Майкл Кинг.

Россиянин Джамбулат Бижамов проведет 8-раундовый рейтинговый бой в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты.

В программу вечера также войдут 6-раундовые рейтинговые поединки, в которых встретятся россиянин Вадим Мусаев и Хавасбек Асадуллаев из Узбекистана в весе до 67 кг, а также россиянин Антон Зайцев и Нусратбек Тохиров из Узбекистана в категории до 92 кг. Еще один бой андеркарда будет объявлен позднее.

Начало поединков в 19:30, главные бои вечера стартуют в 22:00 по самарскому времени. Вход на трибуны Дворца спорта для зрителей будет бесплатным. Предварительное бронирование входных билетов осуществляется по телефону (846) 933-41-55.

Накануне Ночи чемпионов IBA состоится процедура взвешивания и фотографирования участников турнира. Мероприятие пройдет в торговом центре «Гудок» 3 ноября в 18:00.

Серия «Бокс на Волге» по традиции включает мастер-классы для юных воспитанников секций бокса из Самары и Самарской области.

Проведение боксерских поединков и мастер-классов для детей с участием профессионалов активно способствуют вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В Самарской области с целью повышения доступности для населения занятий физкультурой и спортом по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева введена в действие региональная программа «Мастер спорта».

Самарская область регулярно принимает боксерские соревнования всероссийского и международного уровня. В рамках «Бокса на Волге» проходили матчевые встречи сборных России и Белоруссии, Сербии, Кубы, всероссийского общества «Динамо». Опыт нашего региона в проведении спортивных мероприятий был отмечен на федеральном уровне. По распоряжению Президента РФ Владимира Путина в 2025 году Самарская область примет XIII международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Турнир «OLIMPBET. Ночь Чемпионов IBA» в Самаре будет организован Международной ассоциацией бокса, промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, Федерации бокса Самарской области и правительства Самарской области. Генеральные партнеры – букмекерская компания «OLIMPBET» и ПАО «Газпром». В прямом эфире турнир 4 ноября будет показан на телеканале «Матч ТВ».
Приглашаем СМИ! Аккредитация на Ночь чемпионов IBA проводится до 2 ноября (включительно) по электронной почте minsport63@list.ru с указанием названия СМИ, ФИО и контактных данных представителей СМИ. Аккредитационные бейджи будут выдаваться на входе во Дворец спорта.

 

Архивное фото предоставлено министерством спорта Самарской области

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