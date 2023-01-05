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Режиссер Никита Михалков госпитализирован в больницу в Москве с гриппом. По данным "Известий", Никита Сергеевич обратился днем 5 января в больницу сам. Однако после осмотра врачи приняли решение перенаправить его в другое медучреждение.

Как рассказали в пресс-службе Михалкова, у него диагностирован грипп. Подробностей представители артиста не привели.

Ранее, как передает ТАСС, Telegram-канал Baza сообщил, что Михалков госпитализирован с ковидной пневмонией, врачи якобы оценивают его состояние как тяжелое.

Михалкову 77 лет. Он советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Утомленные солнцем» и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков