Несоблюдение таможенных правил обернулось для часовщика конфискацией товара в аэропорту Самара

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара выявили в ручной клади пассажира, прибывшего из Баку, незадекларированную коммерческую партию циферблатов для часов.

В ходе проведения выборочного таможенного контроля на международном рейсе сотрудники поста остановили для проверки мужчину на «зелёном» коридоре. Среди личных вещей гражданина были обнаружены циферблаты для часов с маркировкой «Луч» 23 камня, а также «МакТайм» и «Чайка» 15 камней. Количество незадекларированного товара составило 194 единицы.

Как стало известно таможенникам, мужчина работает часовым мастером. С учетом его профессиональной деятельности, а также количества и характера изделий, сотрудниками принято решение о невозможности отнесения комплектующих для часов к товарам, предназначенным для личного пользования.

Суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ – недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, и назначить ему административное наказание в виде конфискации товара, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни