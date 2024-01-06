Несмотря на морозы, самарцев предупреждают: Осторожно, тонкий лед!

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Опасные ситуации на льду возникают не только весной во время оттепели, но даже зимой. Продолжительные морозы еще не гарантия полной безопасности. Многих вводит в заблуждение близость берега, но и там порой лед не вплотную к нему примыкает, встречаются трещины, воздушные полости, что делает прогулки небезопасными.



Детям необходимо внушить простые, но эффективные правила, которые помогут в критической ситуации.



Напомним, с 1 ноября 2023 года начался зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства– 2023/2024», который продлится до 29 февраля 2024 года. Акция призвана реализовать комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествия с несовершеннолетними.