Не упусти свой шанс: в Самарской области принимают заявки на участие в конкурсе «Лига лекторов»

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Если вы ведете эфиры в соцсетях, выступаете у доски перед классом, читаете лекции на сцене или просто общаетесь с аудиторией, этот проект для вас.

«Лига Лекторов» - это масштабный конкурс для просветителей всех возрастов, инициированный всероссийским обществом «Знание». Любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за работу. Это отличная возможность для студентов и молодых специалистов испытать себя в новом качестве. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное, но бонусы дает ощутимые.

Победительница прошлого сезона «Лиги лекторов» Екатерина Снигирь живет и работает в Самаре. Она координатор образовательной программы «Капитаны» в СГЭУ. Каждый день Екатерина посвящает просвещению старшеклассников и студентов, проводит лекции, мастер-классы, консультации. Потому решила, что опыт участия в конкурсе лекторов ей необходим.

«Изначальная моя цель была посмотреть, как говорят другие и получить обратную связь по своим выступлениям, - рассказывает координатор образовательной программы «Капитаны» в СГЭУ, лектор Российского общества «Знание» Екатерина Снигирь. - Не было цели победить в самом начале, но когда прошла в финал, конечно же, я готовилась именно к этому! Конкурс дал мне, в первую очередь, веру в себя. Думаю, каждому лектору важно знать, что он делает свое дело хорошо не только от его прямой аудитории, но и других слушателей. Раньше я не акцентировала внимание на том, что это может быть отдельным направлением деятельности, сейчас я много времени уделяю лекторству и спикерству. Советую обязательно поучаствовать в этом конкурсе всем, кто работает с людьми и вещает на аудитории. Неважно кто вы: студент, преподаватель, предприниматель или профессиональный тренер. Конкурс построен так, что здесь все равны и оценивается именно выступление здесь и сейчас. И, конечно же, не бояться идти к победе. Поверьте мне, это более, чем реально!»

Прием заявок Всероссийского конкурса для просветителей «Лига Лекторов» продлится до 25 сентября. Участникам предстоит пройти несколько этапов: от записи видео-лекции на любые темы до живого выступления в топовых вузах страны.

В финале, который пройдет в апреле 2023 года, выберут 50 победителей. Лучших спикеров ждут призы от «Знания» и партнеров проекта, звание «Лектора Знания» и возможность регулярно выступать на площадках страны в рамках мероприятий общества. Кроме этого, будет предоставлен доступ к комплексному обучающему ресурсу «Знание».