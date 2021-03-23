Не стало Почетного мастера спорта СССР Александра Александровича Стадникова

63

Министерство спорта Самарской области выражает глубочайшие соболезнования Заслуженному работнику физической культуры и спорта РФ, бывшему директору ШВСМ №4 Галине Владимировне Стадниковой в связи с уходом из жизни ее мужа Александра Александровича Стадникова.

Александр Александрович Стадников был одним из первых спортсменов Куйбышевской области, получивших звание мастера спорта СССР (легкая атлетика, прыжок в высоту). Ему первому в области было присвоено звание «Почетный мастер спорта СССР». Долгое время он работал тренером СК «Металлург», в числе его воспитанников многократные призеры и победители республиканских и всесоюзных соревнований, мастера спорта по легкой атлетике.

Скорбим вместе с близкими и родными об этой невосполнимой утрате.

Отпевание состоится 25 марта (четверг) в 11:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: Самара, Мичурина, 98В, передает пресс-служба минспорта СО.