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Самыми трудными словами «Тотального диктанта» стали «сызмальства» и «кардинально».
Названы самые сложные слова «Тотального диктанта»
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Названы самые сложные слова «Тотального диктанта»

10 апреля 2023 21:22
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Самыми трудными словами «Тотального диктанта» стали «сызмальства» и «кардинально».

Для россиян, которые приняли участие в ежегодной акции «Тотальный диктант», одним из самых сложных слов стало «сызмальства». Филологи, проверявшие сданные тексты на родине акции — в Новосибирске, нашли в нем девять различных ошибок, пишут "Известия"

В Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.

«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — Ред.) в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально» <…>. Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили», — поделилась с журналистами руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

Кроме того, руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман заметила, что многие сделали ошибки в «извне», а также «понапрасну» и «паровоз».

«Были ошибки в слове «философский». Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через «в» — «филосовский», — подчеркнула эксперт.

 

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