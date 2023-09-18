Названы самые популярные мужские и женские имена в России за 120 лет

182

Редакция Тинькофф Журнала провела масштабное исследование и выяснила, какие мужские и женские имена в России входят в моду, а какие — теряют популярность. Полное исследование доступно на сайте Тинькофф Журнала.

Команда Т—Ж изучила статистику личных имен по России за 120 лет, а также последние данные по регионам страны, и определила, какие имена сейчас самые популярные в каждом регионе, какие постепенно выходят из моды или уже вышли, а какие резко набирают популярность.

Лидерство вне времени

За 120 лет в списке лидеров среди популярных женских имен чаще всего встречаются Анна, Александра и Татьяна. То есть эти имена были популярны как в 1920-е, так и, например, в 2000-е. Менее популярные, но не отстающие от списка лидеров по декадам имена: Елена, Екатерина, Ольга и Мария.

В список мужских имен со стабильной популярностью практически в каждом десятилетии попали Алексей, Александр, Михаил и Владимир. Встречались реже, но тоже были в лидерах в разные декады имена Дмитрий, Иван и Николай.

Какие имена популярны сейчас в разных регионах

Самыми популярными именами для детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем. София — самое популярное женское имя в трех четвертях регионов. В половине регионов лидирует имя Артем.

Кроме того, больше чем в половине регионов в пятерку популярных входят женские имена Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских имен — Александр, Максим и Артем.

Какие имена вышли или выходят из моды

Из имен, которые входят в топ-20 самых популярных, резко снижается* популярность имени Анастасия: в 1990-е оно было самым популярным, а сейчас — 17-е в общем рейтинге популярных имен по России. Также падает популярность имен Алиса, Елизавета, Ксения, Александра, Екатерина, Дарья.

В статистике мужских имен падает популярность Ивана, Даниила, Дмитрия, Кирилла, Егора, Ильи и Алексея. Имена Артем, Федор, Роман держатся примерно на одном уровне с некоторым креном в сторону падения популярности. Останутся они среди самых высокочастотных имен или вернутся в разряд редких, станет понятно через несколько лет.

Среди женских имен, которые уже вышли из моды, то есть сильнее всего опустились в рейтинге популярности, отмечают такие: Елена, Наталья, Ольга, Юлия, Татьяна, Ирина, Светлана, Марина, Надежда, Любовь. Например, имя Елена в 1980-е было вторым по популярности, а сейчас — 60-е.

Среди мужских имен уже не популярны Евгений, Денис, Антон, Игорь, Юрий, Олег, Вячеслав, Василий, Станислав, Вадим. Например, имя Денис в начале 80-х было десятым по популярности, а сейчас — 45-е. Похожая ситуация с именами Виталий и Эдуард — сейчас они даже не входят в сотню популярных.

Самые модные имена

Из имен, которые уже сейчас входят в 20 самых популярных, быстрее всего растет популярность женских имен Ева, Василиса, Мирослава; мужских — Лев, Марк, Мирон и Тимофей.

Также редакция определила имена, которые пока не входят в список самых частотных, но их популярность растет быстрее всего.

В топ-10 самых модных женских имен на сегодняшний день попали Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия. Сейчас эти имена находятся на 24—78-м местах по популярности, а в прошлом веке вообще почти не встречались. Среди мужских имен самые модные — это Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав, Савва.

*На данных из Москвы и Московской области редакция проследила, как изменилась популярность имен в последние десятилетия.

Также редакция Тинькофф Журнала определила наиболее популярные имена по разным регионам России. Рассчитав специальную метрику, обнаружила, что в большинстве регионов списки популярных имен очень похожи. Исключения — это, например, Калмыкия, где распространены национальные имена: мужское Адьян, женские Даяна, Иляна и Энкира. В Северной Осетии любят имена Давид и Георгий, а также характерные только для этой республики имена Сармат и Алан.