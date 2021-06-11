Я нашел ошибку
Главные новости:
Леонид Пасечник принимал участие в XIV международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
В связи с убийством пяти военнослужащих украинскими диверсантами глава ЛНР прерывает визит в Россию
Посвященный 90-летию Самарского ТЮЗа. И премьера спектакля «Карнавальная ночь.
15 июня в театре «СамАрт» состоится юбилейный вечер
Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
Песков: Путин едет в Женеву, потому что "между Россией и США плохие отношения"
Рост минимального размера оплаты труда составит 6,4%.
МРОТ в 2022 году  составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум - 11 950 рублей
В субъектах с низкими средними доходами социальное неравенство оказывается ниже.
Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов населения
У таких малышей часть сетчатки остается без должного кровоснабжения, и глаз начинает наращивать дополнительные сосуды.
Самарские врачи-офтальмологи больницы Ерошевского внедрили новую методику лечения недоношенных детей
Соблюдайте общественный правопорядок, ведите себя уважительно по отношению к другим гражданами.
Самарские полицейские просят соблюдать правила безопасности на массовых мероприятиях
В Самарской области идет ежегодная акция "Родники Самарской области"
В Самарской области идет ежегодная акция "Родники Самарской области"
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов населения

11 июня 2021 22:44
125
В субъектах с низкими средними доходами социальное неравенство оказывается ниже.

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц. За этой усредненной цифрой скрывается имущественное расслоение: в то время как наиболее состоятельные 20% населения получали около 82,5 тыс. рублей, малообеспеченная пятая часть россиян жила в среднем на 10 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает ТАСС.

"Так, 20% (около 29,3 млн человек) россиян, относящихся к наименее обеспеченной группе, получали в среднем 9,88 тыс. рублей в месяц, вторая аналогичная по численности группа населения довольствовалась 18,3 тыс. рублей, третья - 27,2 тыс. рублей, четвертая - 40,5 тыс. рублей, а пятая, самая обеспеченная группа населения зарабатывала в среднем 82,5 тыс. рублей. Таким образом, заработки наиболее и наименее обеспеченных 20% населения отличались в 8,35 раза", - отмечается в исследовании.

 "Лидерами по неравенству стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных граждан превысила 10 раз, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка и Сахалин, а также выбивающаяся из списка благополучных территорий небогатая Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Якутия", - сообщает FinExpertiza.

В субъектах с низкими средними доходами социальное неравенство оказывается ниже. Наименьшую разницу в доходах между обеспеченными и небогатыми группами населения - около 5,5 раза - аналитики FinExpertiza зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии, Ингушетии, Кировской области, Крыму, Новгородской, Владимирской и Челябинской областях.

 

Фото:   Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Теги: неравенство доходов регионы России

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Мы собрали около 4 тысяч потенциальных местных слов, которые помогут показаться интересными и непонятными для жителей регионов, где их не употребляют».
06 июня 2021, 16:02
Исследователи составили список редких местных слов, используемых в регионах России
«Мы собрали около 4 тысяч потенциальных местных слов, которые помогут показаться интересными и непонятными для жителей регионов, где их не употребляют». Общество
785
В центре внимания
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
264
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
269
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
258
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
742
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
816
Весь список