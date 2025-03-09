Названы качества женщин-руководительниц в России

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В России женщины всё чаще оказываются на руководящих должностях и позициях. Об особенностях их восприятия подчиненными рассказала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций».

«По результатам опроса 42% россиян считают, что женщины-руководители строже мужчин. Среди главных причин респонденты отметили более высокие требования женщин к дисциплине (36%), склонность к детальному контролю (29%) и стремление доказывать свою компетентность (24%)», — показал опрос.

Среди респондентов считается, что руководящие позиции вынуждают женщин проявлять строгость и требовательность, чтобы укрепить свой авторитет в рабочем коллективе, пишут "Известия".

При этом 48% опрошенных отметили, что характер и стиль управления зависят прежде всего от личных качеств человека, а не от пола. Также 26% работавших под руководством женщин сотрудников указали, что зачастую женщины-начальницы могут быть более мягкими, чем мужчины.

«При этом каждый третий опрошенный полагает, что женщины в стрессовых ситуациях могут проявлять больше эмоций, чем их коллеги-мужчины. Однако 44% уверены, что эмоциональность не мешает руководству, а наоборот — делает взаимодействие с коллективом более человеческим», — сообщает «Газета.Ru».