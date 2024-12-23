Названы главные статьи расходов работающих россиян

166

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили, что главными тратами среди занятых респондентов являются расходы на транспорт (36%), обеды на рабочем месте и доставку еды (30%), а также оплату услуг связи (22%). Чаще всего при выборе места работы респонденты реагируют на имиджевую рекламу вакансий на классифайдах и маркетплейсах — об этом рассказали 43% опрошенных.

Треть участников опроса (37%) заявили, что ежемесячные расходы, связанные с работой, составляют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также 21% тратят от 5 тыс. 10 тыс. рублей, а 14% расходуют не более 1 тыс. рублей.



В основном респонденты переходят на объявления с вакансиями из имиджевой рекламы работодателей на маркетплейсах и классифайдах (43%), а треть опрошенных — из рекламы в поисковых сервисах (35%) и социальных сетях (35%).В среднем жители России тратят 11 373 рублей в месяц на расходы, связанные с работой. Лидером по этому показателю оказалась Москва, где средние затраты составили 14 852 рубля. Меньше, чем в среднем по стране, тратят в Новосибирске — 8 346 рубль. В топ-3 сфер, работая в которых россияне тратят больше всего, оказался автомобильный бизнес со средней суммой затрат, 28 445 рублей. На втором месте оказалась индустрия гостиничного бизнеса и туризма — средние расходы россиян, связанные с работой, составляют здесь в среднем 22 546 рублей. Третье место заняла сфера финансов, где средние расходы респондентов составляют 20 366 рублей в месяц.

Основными статьями расходов для работающих россиян стали транспорт (36%), оплата питания в офисе (30%), услуги связи (22%) и подарки коллегам на праздники (20%).

Только треть участников опроса (34%) заявили, что работодатель никак не компенсирует рабочие затраты. У 55% респондентов в условия работы входит покрытие различных расходов, связанных с работой, а ещё 11% сообщили, что их формат работы не подразумевает подобные льготы — в их число вошли самозанятые, индивидуальные предприниматели и т.д. При этом в топ-3 расходов, которые покрывает работодатель, вошли: расходы на командировки (13%), транспортные расходы (13%), обучение или повышение квалификации (13%).

Большинство респондентов (72%) отметили, что указание заработной платы является наиболее важным критерием в рекламе вакансий. Также 57% опрошенных ценят, когда работодатель указывает в рекламе свое расположение. Еще для 54% отмечают важность указания формата работы — офисный, гибридный или дистанционный — сразу в рекламе.