Названа самая популярная пицца в России

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Самой популярной у россиян пиццей оказалась «Ветчина и грибы». Об этом 10 февраля сообщили аналитики АТОЛ, проведя исследование.

Как заявила «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами, доля покупок пиццы с ветчиной и грибами за минувший год составила 17%. При этом в 2023 году данный вид пиццы занимал лишь четвертую строчку рейтинга с долей продаж в 7%.

В 2024 году на второй строчке по количеству покупок с показателем 16% оказалась «Маргарита», спрос на которую годом ранее составлял 34%.

На третьем месте пицца «Пепперони» — 13%. Еще 12% продаж пришлось на «Мясную» пиццу, 10% — на «4 сыра», 8% — на «Гавайскую», 6% — на «Барбекю», пишут "Известия".