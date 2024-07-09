Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области прошел аккредитацию Минпромторга России

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Крупный региональный центр разработок, испытаний и производства в сфере БАС Самарской области одним из первых в стране прошел аккредитацию и получил официальный статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Соответствующий приказ был подписан на днях в Минпромторге России.



«Уже одобрены заявки 16 организаций - все они станут резидентами НПЦ и будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники. Стать резидентом может любая компания, которая занимается разработками или производством в сфере БАС», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Запуск научно-производственного центра станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе и создаст необходимые условия для разработки беспилотников, их испытаний, сертификации, производства, вывода на рынок, а также развития смежных отраслей. Эта работа ведется при прямой поддержке Президента России Владимира Путина.



Статус резидента позволит использовать инфраструктуру НПЦ, льготы и инфраструктуру инвестиционных площадок региона, привлекать меры господдержки, в том числе гранты Фонда НТИ, а также работать в команде единомышленников.



Заявку на получение статуса резидента можно подать на сайте НПЦ: https://npc-samara.ru/.



Фото: НПЦ БАС Самара