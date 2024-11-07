На Самарском форуме «ПРОтехнологии-2024» обсудят новые тенденции в инжиниринге

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14-15 ноября в Тольятти, на площадке технопарка «Жигулевская долина» пройдет VI Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024». Это ежегодная площадка для обмена опытом, налаживания профессиональных взаимосвязей и партнёрства в сфере инжиниринга.

Организаторами события выступают Правительство Самарской области, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию».

В форуме традиционно примут участие первые лица региона. В программе события – тематические дискуссии и круглые столы, образовательные мероприятия, выставочная экспозиция.

«Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план. Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники обсудят:

- Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства. На пленарной дискуссии поговорим о развитии отрасли БАС с точки зрения науки и техники, о мерах поддержки отрасли.

- Инжиниринговые центры на базе сети НПЦ, кластерный подход к развитию отрасли беспилотной авиации. На треке расскажут о применении аддитивных технологий в отрасли БАС, как умные фабрики применяют в промышленной кооперации.

- Новые компетенции и решения для новых проектов, кадровые и образовательные задачи. Участники трека затронут вопросы подготовки кадров, развития профессиональных компетенций, привлечение талантливых специалистов для новых отраслей.

- Технологии в сфере реверс-инжиниринга – в частности, технологии, материалы и оборудование для 3D-сканирования и 3D-печати. Участники трека найдут ответы на вопрос - как выбрать подходящий сканер для задач реверс-инжиниринга? Разберут особенности и нюансы 3D-сканирования. расскажут о применении 3D-сканеров в лёгкой авиации.

Форум пройдёт на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» (г. Тольятти, Южное шоссе, 165).

Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.

Генеральный информационный партнер форума - Медиагруппа «Комсомольская правда» в Самаре».

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Программа, спикеры и регистрация – на сайте technet-63.ru

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области