NASA запустило регистрацию на отправку имён и псевдонимов на Марс.
Теперь любой желающий может зарегистрироваться в этой программе и получить специальный «посадочный билет».
Данные о людях занесут на микрочип. Миссия с полетом на Марс состоится в 2026 году.
Как отправить своё имя на Марс
1. Откройте сайт NASA.
2. Укажите имя и фамилию (или напишите что-нибудь другое), страну, электронную почту и почтовый индекс.
Процедура полностью бесплатная, передает iphones.ru.
Фото: соцсети
Добавить комментарий