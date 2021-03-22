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NASA запустило регистрацию на отправку имён и псевдонимов на Марс.

Теперь любой желающий может зарегистрироваться в этой программе и получить специальный «посадочный билет».

Данные о людях занесут на микрочип. Миссия с полетом на Марс состоится в 2026 году.

Как отправить своё имя на Марс

1. Откройте сайт NASA.

2. Укажите имя и фамилию (или напишите что-нибудь другое), страну, электронную почту и почтовый индекс.

Процедура полностью бесплатная, передает iphones.ru.

Фото: соцсети