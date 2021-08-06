Накануне Дня строителя Дмитрий Азаров встретился с работниками и ветеранами отрасли

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В пятницу, 6 августа, накануне Дня строителя Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции встретился с работниками и ветеранами отрасли и обсудил с ними ход возведения ключевых для региона объектов.

Руководитель области отметил, что строительная отрасль в экономике региона занимает одну из ведущих ролей, и дает колоссальный мультипликативный эффект – обеспечивает рабочие места в сфере производства стройматериалов, транспорта, инженерных коммуникаций.

«На мой взгляд, профессия строителя – настоящего созидателя – в обществе пользуется особым уважением, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И сама суть созидания, создания условий для комфортной жизни людей, – это движение в будущее. Потому что объекты, которые создаются вашим трудом и талантом, живут столетия. Во всяком случае, каждый архитектор, проектировщик и строитель об этом мечтает».

Губернатор заявил, что правительство региона заинтересовано в том, чтобы на территории строилось как можно больше жилья, объектов социальной, промышленной, транспортной инфраструктуры.

«И это в последние годы во многом получается благодаря тому, что наши строительные организации, трудовые коллективы умеют решать задачи любой сложности, качественно и с опережающими темпами. Именно это нам позволяет получать дополнительные средства поддержки из федерального бюджета, привлекать частных инвесторов», – отметил Дмитрий Азаров

Совместно с профессиональным сообществом удается решать вопросы обманутых дольщиков, обеспечивать жильем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, детей-сирот. Набирает обороты процесс переселения из ветхого и аварийного жилья – в новые квартиры должны переехать десятки тысяч человек.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Благодаря их профессионализму, инициативе и ответственности, умению добиваться целей, невзирая на трудности, создано практически все, что есть в городах и селах региона.

«Очень надеюсь, что славные традиции самарских строителей будут жить и будут продолжены новыми поколениями трудовых коллективов. Опыт, трудовые традиции, зримые результаты многолетнего созидательного труда ветеранов – это капитал, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Хочу пожелать вам новых высот, в прямом и переносном смысле, новых квадратных метров на благо нашей великой Родины, всех жителей региона».

В канун профессионального праздника строителям были вручены госнаграды. Заслуженным строителем Самарской области стал директор проектной компании «Парекс» Александр Мусорин. В профессии выпускник куйбышевского строительного института 47 лет. Объектов, к которым он имеет отношение, множество: родильный дом на улице Никитинская в областном центре, Самарский областной клинический кардиологический диспансер, база ФК «Крылья Советов» и другие. Среди последних «работ» – проект реставрации комплекса Иверского монастыря.

Александр Мусорин отмечает, что проектирование – это тяжелый труд, который требует внимания и высокой квалификации. И несмотря на то, что кульманы давно заменили компьютерные технологии, базовые принципы остались незыблемы. «От того, как запроектировано здание, зависит его дальнейшая эксплуатация. Ведущие факторы – надежность и долговечность. Экономика? Ее потом и не вспомнят, а здание будет стоят долгие годы и радовать людей», – добавил он.

Исполнительному директору Самарской гильдии строителей Григорию Дворцову накануне праздника Дмитрий Азаров вручил почетный знак «Самара – город трудовой доблести». Бывший директор Куйбышевского ДСК, строитель с 53-летним стажем стал первым обладателем такого знака отличия.

Но, наверное, главная награда Григория Дворцова – это родной город. В возведение большинства домов он так или иначе приложил частицу своего труда. «Мы, строители, видим, что создаем, поэтому профессию свою любим, – говорит Григорий Дворцов. – Еду по городу – и хорошо становится на душе. Что только не прошло через мои руки: Четвертый и пятый Мичуринский микрорайоны, 7 «б», 14-й, 15-й… Все серии домов, все арки, все дворы. Все осталось. В наших домах, которые построены в советское время, живет добрая половина самарцев».

Среди награжденных была и архитектор Ольга Трофимова. Ей Губернатор вручил почетную грамоту. Ольга – автор и разработчик архитектурно-художественного облика фасадов и дизайнер внутреннего интерьера Шестого кассационного суда и Арбитражного суда Самарской области на Самарской площади. Помимо этого, она – активный защитник бездомных животных и одна из инициаторов создания ветеринарного центра в Лопатино.

Несмотря на праздник, после награждения, обсудили и рабочие вопросы. В режиме ВКС на связь вышли со стройплощадок объектов, которые возводятся по национальным проектам.

Представитель ВТС-9, подрядчик строительства Дворца спорта в Самаре, доложил, что готовность объекта близка к 100%. Строители заверили: в сентябре спортобъект, как и планировалось, будет введен в эксплуатацию.

В начале учебного года примет учеников школа на 5-й просеке в Самаре, уже сейчас активными темпами ведется возведение второй очереди. Корпус должны ввести к концу года. Поэтому строители, как сообщил замгендиректора СК «Олимп» Павел Акимов, работают сразу по нескольким направлениям – занимаются монолитными конструкциями, внутренней отделкой и подготавливают здание к фасадным работам.

Последние штрихи осталось нанести строителям детского сада в Южном городе. В здании устанавливают мебель и оборудование, ведутся пусконаладочные работы и благоустройство территории. «1 сентября дети придут, наверное, в один из лучших детских садов области», – отметил представитель подрядной компании.

«Гордость переполняет, когда появляются такие объекты – комфортабельные, надежные, объекты, которые радуют детей не только своим оборудованием и теплотой, но и внешним видом. Это очень важно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также обсудили строительство нового многоэтажного дома в Тольятти. Дмитрий Азаров поблагодарил тольяттинских созидателей за то, что они вносят весомый вклад в создание комфортных условий для проживания. И в целом, Тольятти переживает четвертое рождение.

«Мы, безусловно, будем и дальше прилагать максимальные усилия для того, чтобы Тольятти в полной мере восстановил всю свою славу, мощь, динамику развития. Но и те темпы, которые сегодня показывает город, являются опережающими по сравнению с Самарской областью в целом», – резюмировал Глава региона.

Прозвучали и вопросы. Член Совета отцов Самары Константин Доладов поинтересовался у руководителя области о том, какие объекты появятся в регионе в ближайшие годы.

Как отметил Дмитрий Азаров, в этом году первоочередное внимание уделяется укреплению здравоохранения – уже введено два ковид-госпиталя, еще три инфекционных отделения строятся в Самаре, Сызрани и Тольятти. Началось возведение поликлиники в Куйбышевском районе Самары, медучреждения появятся в Красноглинском и Волжском районах.

Строители уже приступили к реконструкции тольяттинской набережной, на очереди – старт проекта «Немов-центр». В Новокуйбышевске будет построено здание для театра-студии «Грань».

«Кроме этого, есть четкие планы по строительству детских садов, школ, больниц и поликлиник. Мы заявились на строительство десяти школ в рамках нового проекта, в том числе с использование механизма ГЧП. А мы умеем работать с такими механизмами», – напомнил Дмитрий Азаров.

Масштабные задачи у региона и по жилищному строительству. Планируется сдавать не менее 2 миллионов квадратных метров в год. «Это планка, которую мы должны, безусловно, превысить. И дальше двигаться вперед опережающими темпами, решая проблемы людей, которые сегодня проживают в аварийном, ветхом фонде. Надеюсь, что наши усилия по повышению уровня благосостояния граждан будут создавать условия для того, чтобы жилье было доступным», – резюмировал Губернатор.

Фото: департамент информационной политики СО