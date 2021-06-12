Накануне Дня России девять самарцев получили свои первые паспорта в торжественной обстановке

123

На торжественное мероприятие в преддверии Дня России в МФЦ Самары были приглашены 9 жителей Самары.

С приветственным словом выступил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Денис Акимов.

Денис Владимирович вручил паспорта не только молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, но и тем, кто получил гражданство РФ.

"Пусть это важное в вашей жизни событие будет радостным и приятным", - отметил подполковник полиции, поздравляя собравшихся с праздником.

Официальная часть мероприятия завершилась общим фото на память.