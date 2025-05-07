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Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия

7 мая 2025 20:20
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Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы».

Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия. Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы», вместе с соседями, учениками школ и творческими коллективами исполняют военные песни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В Железнодорожном районе Самары учащиеся школ №167 и 121 исполнили «Вальс Победы» - как их прадеды и прабабушки в 1945 году. Жители Промышленного района, живущие в домах по ул. Ново-Вокзальной, Вольской и Теннисной, объединились в рамках Всероссийской акции «Поем всем двором». В Октябрьском районе акция «Песни Победы» собрала жителей в сквере им.Басова, а в Красноглинском районе - в сквере Овчарова. 

В Куйбышевском районе участниками акции «Песни Победы» стали учащиеся центра «Куйбышевский», молодежного центра «Диалог», детской школы искусств №9, школы №105 и детского сада №3. 

Среди песен, которые исполняют жители, легендарная «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь», «Майский вальс» и «День Победы».

«Благодарю школьные творческие бригады и всех жителей района, которые дарят праздничное настроение нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, для кого песни военных лет всегда звучат по-особенному. К сожалению, по состоянию здоровья не все герои уже могут посетить крупные районные и городские мероприятия, поэтому праздник приходит к ним во двор. Более того, так мы приобщаем молодежь к духовному наследию Великой Победы», - отметил временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского внутригородского района Самары Георгий Выводцев.

Также в преддверии Дня Победы в Самаре проходят мини-парады с участием юнармейцев. Прежде всего, площадками становятся дворы, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Также акции проходят на общественных территориях, например, в парке «Воронежские озера». Там ветеранов поздравили военнослужащие военной комендатуры, юнармейский отряд «Центр Плотниковых», ученики «Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова», военный оркестр Самарского гарнизона.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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