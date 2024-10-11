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Найти работу даже ночью: в Самаре прошла первая ночная ярмарка вакансий

11 октября 2024 18:27
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Она была организована, в первую очередь для молодежи, чтобы познакомить ее с работодателями региона.

В рамках Самарской выставки профессий, которая проходит в эти дни на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод», состоялась первая ночная ярмарка вакансий. Она была организована, в первую очередь для молодежи, чтобы познакомить ее с работодателями региона.

«Ночную ярмарку вакансий мы проводим впервые, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Основная цель – привлечь молодежь в экономику региона, сориентировать, какие профессии сейчас востребованы, помочь найти себя на рынке труда. Важно, чтобы молодые люди легко находили работодателя своей мечты, и здесь представлено сразу несколько крупных работодателей, которые предлагают обширный спектр вакансий».

Все мероприятия ярмарки проходили динамично, работодатели презентовали свои предприятия, рассказывали о карьерных возможностях, проводили мини-викторины и дарили подарки самым активным участникам.

«Мы активно принимаем участие в ярмарках вакансий, организованных службой занятости, - отметила директор по персоналу «ГК Волгаэнергопром» Ольга Бухтиярова, - сегодня ярмарка проходит в новом формате, и это очень интересно. На ярмарке много студентов, а нам сейчас важно привлечь молодежь на предприятие, у нас много вакансий рабочих и специалистов. Поэтому мы здесь».

Помимо представления предприятий и вакансий, для участников были организованы мастер-классы, карьерное шоу «Реальное собеседование».

«Узнала о ярмарке из соцсетей, - поделилась Анастасия Тургенева, - здесь предлагается много активностей, в которых интересно поучаствовать. Хочу пообщаться с работодателями, чтобы познакомиться подробнее с их предложениями».

В завершении участники рассказывали о работе своей мечты, оставляя комментарий к посту в аккаунте службы занятости. Авторы лучших комментариев получили подарки от предприятий – участников ярмарки.

Опыт проведения ночных ярмарок будет продолжен, о будущих мероприятиях можно узнать в аккаунтах министерства труда и службы занятости в социальных сетях.

А Самарская выставка профессий продолжается до 12 октября. Время работы – до 17.00 11 октября и с 10.00 до 15.00 – 12 октября. Вход свободный. Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1, «Станкозавод».

 

Фото:  минтруда СО

Теги: Самара

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