"Нахожусь на постоянной связи с Минобороны": Дмитрий Азаров - о ситуации в Макеевке

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Губернатор Самарской области прокомментировал ситуацию в Макеевке, связанную с ударом со стороны Украины по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России. Дмитрий Азаров подчеркнул: всем будет оказана помощь и поддержка, сообщает sovainfo.ru.

Как сообщает Минобороны России, 2 января киевским режимом нанесен удар реактивными снарядами по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России в районе населенного пункта Макеевка (ДНР). По словам Дмитрия Азарова, под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки.

- Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку.

Губернатор добавил, что понимает волнение семей военнослужащих, которые хотят больше узнать о своих близких. Он заметил, что в социальных сетях много фейковой информации. Для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего - оттуда направят запрос по линии МО РФ. Кроме того, продолжает работать call-центр 122.



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