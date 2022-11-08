Над Самарской областью будет красное лунное затмение

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Во вторник, 8 ноября, над регионом состоится кровавое лунное затмение. Это завершающий день коридора затмений, за которым наблюдает вся страна с 25 октября.



Кровавым оно называется потому, что цвет луны во время полной фазы затемнения может меняться от темно-красного до оранжевого или от коричневого до темно-серого.



Луна начнет входить в земную тень в 13:09 по местному времени. Полное затмение начнется в 13:17 и продлится до 14:42. В 15:49 Луна выйдет из тени Земли, сообщает Самара Город | Новости Самары.