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Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

21 января 2025 14:00
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Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал Госуслуг до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта.

Работодателю необходимо проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры. До 11 марта — для Крайнего Севера.

Если специалист не отправит свои данные сам, компания может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку.

На что обратить внимание сотрудникам

  • Тщательно проверяйте данные о себе — военкомат, компания, ИНН и т.д.
  • Проконтролируйте отдел кадров в том, что они точно подали сведения о вас в Минцифры, при вашем соответствии всем критериям
  • Запомните свой номер заявления на Госуслугах

Минцифры передаст информацию Минобороны до 28 февраля (до 31 марта — для Крайнего Севера). Решение по отсрочке комиссия примет с 1 апреля по 15 июля (с 1 мая по 15 июля — для Крайнего Севера).

Подать заявку и узнать больше об ИТ-отсрочке

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