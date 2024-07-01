Начальник УФСИН СО  Алексей Климов проведет «прямую линию»

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Начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Николаевич Климов проведёт «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы граждан, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.

Ответы на вопросы, поступившие от граждан, прозвучат в формате интервью, которое пройдёт в средствах массовой информации в июле текущего года.

Если вы еще не задали свой вопрос, у вас есть возможность оставить обращение в рабочее время - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по телефону: 8(846)339-38-31, а также отправить сообщением в официальной группе УФСИН России по Самарской области в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public212323638.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО