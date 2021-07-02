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Началась пилотная эмиссия Карт жителя Самарской области совместно с Газпромбанком

2 июля 2021 15:35
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На данный момент проводится тестирование и откладка финансовых и нефинансовых сервисов карты жителя Самарской области от Газпромбанка.

Стартовала пилотная эмиссия Карт жителя Самарской области в рамках сотрудничества с банком-эмитентом Газпромбанк (Акционерное общество). Выпуск карт осуществлен в количестве 20 штук.

На данный момент проводится тестирование и откладка финансовых и нефинансовых сервисов карты жителя Самарской области от Газпромбанка на базе сформированной инфраструктуры: проведение банковских операций по карте, оплата проезда в общественном транспорте, получение скидок в рамках программы лояльности. После успешного тестирования выпущенных карт будет реализована промышленная эмиссия.

- В проекте «Карта жителя Самарской области» уже участвуют три банка – ВТБ, Газпромбанк и «Солидарность». ВТБ уже ведет прием и обработку заявлений от жителей Самарской области. Банк «Солидарность» находится на стадии выпуска пилотных карт для тестового использования. Также ведутся переговоры еще с двумя банками», - прокомментировал заместитель председателя правительства региона – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

Получить карту жителя Самарской области можно бесплатно в банках – партнерах проекта. Помимо самой карты также был разработан и запущен Интернет-портал, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Проект и дальше будет развиваться и улучшаться в интересах жителей региона.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир» в рамках реализации регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Карта жителя пилотная эмиссия

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