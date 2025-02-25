На железнодорожной станции Сызрани прошли учения

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В ходе учения огнеборцы МЧС России отрабатывали взаимодействие со службами жизнеобеспечения города и инженерно-техническими службами объекта.

По легенде, возгорание возникло в помещении вокзала станции «Сызрань 2». Персонал здания эвакуировался самостоятельно, но один человек остался в дымовой ловушке. Прибывшие на место огнеборцы с помощью спасательного устройства вывели пострадавшего на свежий воздух.

Условный пожар был успешно потушен на площади 50 квадратных метров.

Цели учения были достигнуты в полном объеме. Кроме того, проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и противопожарного водоснабжения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО