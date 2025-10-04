На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

139

Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается, подчеркнул ученый.

Прошедшая буря, по его словам, стала одной из самых продолжительных в текущем, 25-м солнечном цикле. Магнитное поле было выведено из равновесия вечером 29 сентября в результате значительного усиления солнечной активности. Утром 30 сентября событие прошло через пиковые значения выше уровня G3. В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток.

Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию, хотя небольшие вероятности отдельных сильных вспышек и разовых ударов по Земле сохранятся еще на двое-трое суток, рассказал Богачев.