Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию.
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Дарья Занкина стала серебряным призером чемпионата в связке с Мариной Поповой из Красноярского края.
Дарья Занкина из Самарской области - призер чемпионата России по альпинизму
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2
В следующем туре "Акрон" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 18 октября. 
"Акрон" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

4 октября 2025 20:17
139
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию.

Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается, подчеркнул ученый.

Прошедшая буря, по его словам, стала одной из самых продолжительных в текущем, 25-м солнечном цикле. Магнитное поле было выведено из равновесия вечером 29 сентября в результате значительного усиления солнечной активности. Утром 30 сентября событие прошло через пиковые значения выше уровня G3. В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток.

Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию, хотя небольшие вероятности отдельных сильных вспышек и разовых ударов по Земле сохранятся еще на двое-трое суток, рассказал Богачев.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
147
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
230
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
321
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
350
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
1171
Весь список