Я нашел ошибку
Главные новости:
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Производство электромобиля планируют запустить в 2023 году.
Uber и Arrival разрабатывают электромобиль специально для такси
Там работали передвижные прививочные пункты.
Сделать прививку от коронавируса в майские праздники можно было даже на дачных массивах
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 мая.
«Лидеры России»: современный управленец должен быть социально-ориентированным
На объекте задействовано более 1000 человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь.
Готовность обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу составляет 20%
В Самаре заболели 62 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самарской области продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, за которые в прошлом году голосовали жители региона.
В Кинеле началось преображение общественной территории у озера Крымское
Самарская область в тройке лидеров ПФО по количеству поданных для участия анкет.
Приём заявок для участия в акции Памяти «Бессмертный полк онлайн» выходит на завершающий этап
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.26
0.41
EUR 90.45
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе

4 мая 2021 21:18
89
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.

4 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов. В рамках повестки обсудили оперативную обстановку в Самарской области, ход реализации национальных проектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что за минувшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе не зафиксировано. Он доложил, что паводковая ситуация в области  развивается в соответствии с  прогнозом и находится под контролем. За период с 29  по 30 апреля в результате подъёма уровня воды произошло подтопление одного низководного моста близ села Бобровка в Кинельском районе и 34 дачных участков на полуострове Копылово в Тольятти.

«Текущий уровень воды реки Волга у Самары составляет 31,86 метра», — отметил Олег Бойко. Глава регионального ведомства МЧС также проинформировал собравшихся, о том, что принято решение продлить период сброса воды через плотину Волжской ГЭС на три дня – ориентировочно до 8 мая.

Также Олег Бойко сообщил, что на прошедшей неделе было зафиксировано два случая отравления угарным газом.
В связи с этим председатель регионального Правительства поручил министерству энергетики и ЖКХ и Госжилинспекции оценить итоги проведенных ресурсоснабжающими  организациями  контрольно-профилактических мероприятий и, несмотря на завершение отопительного сезона, рассмотреть возможность проведения месячника по безопасности использованию внутридомового газового оборудования.

«В ближайшее время мы проведем первое совещание по подготовке к отопительному сезону. Обращаю внимание министерства энергетики и ЖКХ на то, что может создать риски при подготовке к отопительному сезону, – это серьезная задолженность потребителей услуг по транспортировке газа перед газораспределительными организациями. Это ситуация, которая вышла за рамки спора хозяйствующих субъектов и уже напрямую влияет на газоснабжение жителей. Необходимо найти решение», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В ходе оперативного совещания рассмотрели вопросы реализации национальных проектов на территории региона. На конец апреля, общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, составила 36,24% от плана.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Олег Майоров акцентировал внимание руководителей ведомств на том, что в настоящее время основным информационным ресурсом в Российской Федерации по обмену опытом в части лучших региональных и муниципальных практик, в том числе по реализации национальных проектов, является цифровая платформа «Смартека». От Самарской области на ресурс поступило 48 практик.

«Рекомендуем органам местного самоуправления Самарской области ознакомиться с работой платформы, которая аккумулирует лучший опыт по реализации национальных проектов, и в размещать там лучшие муниципальные практики», – обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов.

На оперативном совещании рассмотрели вопрос об установлении зон затопления и подтопления  на территории Самарской области. Работу по установлению зон ведет министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Сведения будут впоследствии направлены в Единый государственный реестр недвижимости. Установление зон предполагает ряд ограничений, прежде всего запрет на размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения их инженерной защиты от затопления и подтопления.

Первый вице-губернатор обратился к министерству лесного хозяйства с рекомендацией взвешенно подходить к решениям об отнесении земель к таким зонам, работать в тесном взаимодействии с муниципалитетами, внимательно изучить критерии установления зон — чтобы новые ограничения не повлияли  на темпы жилищного строительства и развитие территорий.

В рамках оперативного совещания обсудили подготовку к празднованию 9 Мая. С докладом выступил руководитель департамента общественной безопасности Юрий Иванов. Торжества, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с участием войсковых подразделений пройдут в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулёвске, Безенчукском и Волжском районах. По информации Юрия Иванова, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, планирует принять участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, будут задействованы вооружение и техника. Основные торжества, по традиции, развернутся в областном центре. Это демонстрация военной техники, возложение цветов к Вечному огню и горельефу Родины-матери, военный парад и  праздничные фейерверки.

Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: термометрия, социальная дистанция и соблюдение масочного режима. По всему периметру площади Куйбышева разместят пропускные пункты, на которых будут работать медицинские работники и волонтеры. Такие же санитарные условия будут созданы и в местах, где состоятся праздничные фейерверки.

«Для обеспечения социальной дистанции между гражданами оборудуются буферные зоны, для работы в них с целью организации направления потоков граждан при подходе к КПП привлекаются сотрудники исполнительной власти и волонтеры», — отметил Юрий Иванов.

В этом году, с учетом действующих ограничений, принято решение о заполнении трибун лишь на 50%. Возраст зрителей не будет превышать 65 лет.

Теги: Акценты В центре внимания заседание нацпроекты облправительство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рабочий день Дмитрия Азарова в Тольятти завершился объездом территорий Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители.
01 мая 2021, 16:27
Дмитрий Азаров: «Обещаю поддерживать тех, кто сам что-то делает для своего двора и города»
Рабочий день Дмитрия Азарова в Тольятти завершился объездом территорий Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители. Общество
871
Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы.
01 мая 2021, 14:06
В Самаре на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести»
Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы. Общество
1258
Заявочная кампания конкурса Лидеры России продлена до 17 мая
01 мая 2021, 12:24
Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая
На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок Общество
813
В центре внимания
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
4 мая 2021  21:18
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Общество
88
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
4 мая 2021  13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
230
Футболисты Крыльев Советов завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
3 мая 2021  10:27
Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
Футбол в Самаре
745
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
892
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
726
Весь список