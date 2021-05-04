На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе

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4 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов. В рамках повестки обсудили оперативную обстановку в Самарской области, ход реализации национальных проектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что за минувшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе не зафиксировано. Он доложил, что паводковая ситуация в области развивается в соответствии с прогнозом и находится под контролем. За период с 29 по 30 апреля в результате подъёма уровня воды произошло подтопление одного низководного моста близ села Бобровка в Кинельском районе и 34 дачных участков на полуострове Копылово в Тольятти.

«Текущий уровень воды реки Волга у Самары составляет 31,86 метра», — отметил Олег Бойко. Глава регионального ведомства МЧС также проинформировал собравшихся, о том, что принято решение продлить период сброса воды через плотину Волжской ГЭС на три дня – ориентировочно до 8 мая.

Также Олег Бойко сообщил, что на прошедшей неделе было зафиксировано два случая отравления угарным газом.

В связи с этим председатель регионального Правительства поручил министерству энергетики и ЖКХ и Госжилинспекции оценить итоги проведенных ресурсоснабжающими организациями контрольно-профилактических мероприятий и, несмотря на завершение отопительного сезона, рассмотреть возможность проведения месячника по безопасности использованию внутридомового газового оборудования.

«В ближайшее время мы проведем первое совещание по подготовке к отопительному сезону. Обращаю внимание министерства энергетики и ЖКХ на то, что может создать риски при подготовке к отопительному сезону, – это серьезная задолженность потребителей услуг по транспортировке газа перед газораспределительными организациями. Это ситуация, которая вышла за рамки спора хозяйствующих субъектов и уже напрямую влияет на газоснабжение жителей. Необходимо найти решение», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В ходе оперативного совещания рассмотрели вопросы реализации национальных проектов на территории региона. На конец апреля, общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, составила 36,24% от плана.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Олег Майоров акцентировал внимание руководителей ведомств на том, что в настоящее время основным информационным ресурсом в Российской Федерации по обмену опытом в части лучших региональных и муниципальных практик, в том числе по реализации национальных проектов, является цифровая платформа «Смартека». От Самарской области на ресурс поступило 48 практик.

«Рекомендуем органам местного самоуправления Самарской области ознакомиться с работой платформы, которая аккумулирует лучший опыт по реализации национальных проектов, и в размещать там лучшие муниципальные практики», – обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов.

На оперативном совещании рассмотрели вопрос об установлении зон затопления и подтопления на территории Самарской области. Работу по установлению зон ведет министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Сведения будут впоследствии направлены в Единый государственный реестр недвижимости. Установление зон предполагает ряд ограничений, прежде всего запрет на размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения их инженерной защиты от затопления и подтопления.

Первый вице-губернатор обратился к министерству лесного хозяйства с рекомендацией взвешенно подходить к решениям об отнесении земель к таким зонам, работать в тесном взаимодействии с муниципалитетами, внимательно изучить критерии установления зон — чтобы новые ограничения не повлияли на темпы жилищного строительства и развитие территорий.

В рамках оперативного совещания обсудили подготовку к празднованию 9 Мая. С докладом выступил руководитель департамента общественной безопасности Юрий Иванов. Торжества, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с участием войсковых подразделений пройдут в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулёвске, Безенчукском и Волжском районах. По информации Юрия Иванова, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, планирует принять участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, будут задействованы вооружение и техника. Основные торжества, по традиции, развернутся в областном центре. Это демонстрация военной техники, возложение цветов к Вечному огню и горельефу Родины-матери, военный парад и праздничные фейерверки.

Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: термометрия, социальная дистанция и соблюдение масочного режима. По всему периметру площади Куйбышева разместят пропускные пункты, на которых будут работать медицинские работники и волонтеры. Такие же санитарные условия будут созданы и в местах, где состоятся праздничные фейерверки.

«Для обеспечения социальной дистанции между гражданами оборудуются буферные зоны, для работы в них с целью организации направления потоков граждан при подходе к КПП привлекаются сотрудники исполнительной власти и волонтеры», — отметил Юрий Иванов.

В этом году, с учетом действующих ограничений, принято решение о заполнении трибун лишь на 50%. Возраст зрителей не будет превышать 65 лет.