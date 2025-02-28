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На ярмарке «Город мастеров» губернские ремесленники проведут для горожан порядка 40 мастер-классов

28 февраля 2025 16:09
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Подарки на счастье, любовь и удачу.

2 марта, с 11.00 до 17.00, на площади имени Куйбышева будет работать ярмарка «Город мастеров» в рамках тематического комплекса «Масленица» – традиционного и любимого народного праздника. 

Подарком от мастеров всем жителям города станут разнообразные мастер-классы по созданию праздничных сувениров и подарков. Участие в ознакомительных занятиях – бесплатное. 

Мастера народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства Самарской области поделятся с горожанами своими знаниями и навыками, гости праздника смогут сделать и забрать себе на память народных кукол «Масленица», «Мартеничка», кукол «Веснянка», «Колокольчик», «Хороводница», а также самые разнообразные подарки, например, текстильных самарских котов и многое другое. Мастера уже создают необходимые заготовки, запасаются материалами.

Организаторы ярмарки «Город мастеров» –  агентство социокультурных технологий совместно с департаментом культуры и молодежной политики администрации города Самары.         

Время проведения мастер-классов с 11:30 до 17:30 в основной зоне проведения ярмарки.

Темы мастер-классов:

- «Счастье в дом». Мастер-класс по росписи оберега «солнце»  на основании глиняных заготовок.   Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Елена Беляева.

- «Идем на весну!» Мастер-класс по созданию народной куклы Маслены из природных материалов. Мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Елена Погодина (Солнечная Поляна).

- «Весна, приходи!» Мастер-класс по созданию славянских оберегов «Мартенички». История, традиции, и создание оберегов. Самодеятельный мастер Анна Олищук. 

- Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Масленица» из природных материалов. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Наталья Майданник.

- «Весенние штучки». Мастер-класс по созданию шпильки/ закладки из крученой проволоки и бусин.  Самодеятельный мастер Анастасия Прокушкина.

- «Домашняя Масленица». Мастер-класс по созданию куклы-оберега из лыка. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Марина Федорова.

- «Славянский оберег защищает от всех бед.» Мастер-класс по изготовлению браслета в технике макраме. Создатель школы вязания «Паучок» Оксана Сырова.

- Мастер-класс по изготовлению народной куклы Масленицы из лыка. Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Екатерина Самыкина.

- «Самарский кот приносит в дом удачу». Мастер-класс по росписи текстильной игрушки.

- Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Хороводница». Самодеятельный мастер Мария Никитенко.

- «Ангел на счастье». Мастер-класс по созданию куклы «Ангел» из соломки. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ирина Паросова

- «Наш браслет защищает от бед». Мастер-класс по изготовлению браслета в технике макраме. Оксана Сырова, мастер-ремесленник креативных индустрий, основатель школы вязания «Паучок». 

- Мастер-класс по изготовлению браслета из кожи. Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Милеуша Завьялова.

- Мастер-класс по росписи значков. Самодеятельный мастер Екатерина Видинеева.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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