На выставке-форуме «Россия» в Москве  с успехом представили самарский проект «Инклюзивный бал»

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В четверг, 30 ноября, в рамках Дня Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве был представлен мастер-класс проекта «Инклюзивный бал».

Участников и зрителей, гостей площадки поприветствовал губернатор области Дмитрий Азаров. «Я очень рад приветствовать всех вас на замечательной выставке-форуме «Россия» и очень рад, что наш самарский проект «Инклюзивный бал» сегодня захватывает души многих людей из разных регионов и шагает по всей стране. Этот проект очень человечный, он позволяет каждому реализовать свои таланты, возможности, чувствовать, любить, а значит жить», - обратился глава региона.

Идея проекта зародилась в 2014 году в Самарской области: инклюзивный бал — это совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать и веселиться, не чувствуя ограничений. Благодаря поддержке со стороны губернатора Дмитрия Азарова и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проект не остался разовым экспериментом, а вырос в целое движение российской инклюзивной бальной культуры. Первый в России социально-культурный проект, организованный Межрегиональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный ресурсный центр», стал инклюзивной танцевальной франшизой в 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За все время в Самаре было проведено 17 масштабных инклюзивных балов. Каждое событие знакомит участников с особенностями бальной культуры разных эпох. В этом году в проекте участвуют порядка 11 регионов России. К занятиям танцами за время проведения балов привлечено около 5 тысяч людей с ограничениями по здоровью.

В программе мастер-класса на площадке ВДНХ были представлены полонез и вальс, марш и полька, показательный танец. Эти танцы адаптированы под возможности участников с любой формой инвалидности и сохраняют красоту своего рисунка. Среди участников мастер-класса были и ребята - участники соревнований всероссийского уровня. Показательный танец исполнили Артем Исаков и Анна Николашина. Надо отметить, что Артем в паре со Снежаной Синицыной на VI открытом Чемпионате России по историческим танцам заняли 1 место. Все они занимаются в студии инклюзивного бального танца Дома культуры "Заря" г. Самары "Хрустальная хризантема".

Губернатор выразил благодарность организаторам и идейным вдохновителям самарского проекта, который уже перешагнул масштаб региона:

«Уверен, что этот проект, красивый и добрый, по-настоящему человечный, помогает сегодня многим людям в разных уголках нашей великой и прекрасной России, а значит, все преодолеем, есть на кого равняться - на людей, сильных духом, которые умеют побеждать трудности, сталкиваясь со сложными жизненными ситуациями. И я думаю, их пример будет вдохновлять нас и на добрые дела, и на новые победы».

Лидия Транцева принимает участие в проекте "Инклюзивный бал" с 2019 года. Призналась, что впечатления от участия в Дне Самарской области на выставке "Россия" - грандиозные. "Когда нас пригласили на это мероприятие, не было волнений, переживаний, что что-то пойдет не так, потому что наши ребята влюблены в танцы, влюблены в балы. Все загорелись идеей не просто показать танец, а показать именно атмосферу бала, влюбить зрителей, гостей, участников в культуру инклюзивных балов, в русскую бальную культуру, которая насчитывает более 300 лет. Учитывая тот факт, что в Москве будет свой бал в этом году, мы не могли не воспользоваться этой возможностью, для того чтобы показать, как это здорово - очутиться в атмосфере радости и волшебства, как это здорово - уйти с мероприятия чуточку более счастливым, чем ты пришел раньше, и как это здорово, когда хочется пережить это снова и снова", - поделилась она.

Напомним, в Самарской области особое внимание уделяется поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на социальную поддержку населения и реализацию мероприятий по развитию волонтерской деятельности, а также на вовлечение молодежи, в том числе инвалидов, в добровольческую деятельность. Так, взаимодействие с Межрегиональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный ресурсный центр» позволило запустить работу инклюзивного городка на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Инклюзивный городок iВолги – крупнейшая площадка равных возможностей, организованная в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании. Благодаря этому в молодежном форуме смогли принять участие и ребята с инвалидностью.

Самарская область также активно участвует в движении Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс Россия». Ежегодно представители Самарской области занимают призовые места в российских соревнованиях в различных номинациях. Чемпионат "Абилимпикс" является одной из президентских платформ «Россия – страна возможностей», национального проекта «Образование». Движение "Абилимпикс" обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. В 2023 году 7 представителей Самарской области стали победителями и призерами национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Фото: Светлана Осьмачкина