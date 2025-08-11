На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения

111

С 13 августа вводятся ограничения движения транспортных средств на пересечении улиц Демократической и Арены-2018 в Самаре.

Проезд будет разрешен по одной полосе на выезд из города и по одной полосе по направлению в город. Также останется закрытым въезд и выезд на улицу Арена-2018 (кроме правого поворота с улицы Демократической).

Временная схема движения транспорта на перекрестке вводится в связи с с устройством монолитной железобетонной плиты, объединяющей буронабивные сваи.

Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области