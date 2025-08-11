Я нашел ошибку
Главные новости:
В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения

11 августа 2025 14:39
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.

С 13 августа вводятся ограничения движения транспортных средств на пересечении улиц Демократической и Арены-2018 в Самаре.

Проезд будет разрешен по одной полосе на выезд из города и по одной полосе по направлению в город. Также останется закрытым въезд и выезд на улицу Арена-2018 (кроме правого поворота с улицы Демократической). 

Временная схема движения транспорта на перекрестке вводится в связи с с устройством монолитной железобетонной плиты, объединяющей буронабивные сваи.

Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.

 

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В губернии более 220 тысяч волонтёров.
11 августа 2025, 14:25
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
В губернии более 220 тысяч волонтёров. Общество
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
11 августа 2025, 14:16
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.   Общество
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
11 августа 2025, 14:10
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Экология
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
