На участке Московского шоссе В Самаре ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с аварийными работами на водопроводе, будет ограничено движение транспорта по двум крайним правым полосам движения по Московскому шоссе от ул. Советская Армия до улицы Гастелло с 21.00 27 января 2022 года до 14.00 28 января 2023 года.



Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.