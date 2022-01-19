На трассе М-5 «Урал» временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств

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В 18.56 19.01.2022 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о введении временного ограничения движения, в соответствии с которым с 18.40 19.01.2022 в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, порывистый ветер, метель) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 96 км по 132 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 07.00 20.01.2022.

Ситуация на контроле Главного управления.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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