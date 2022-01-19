Я нашел ошибку
Главные новости:
Все поступившие в ходе приема вопросы граждан нашли поддержку.
Ольга Гальцова провела прием граждан 
На участке с участке с 96 по 132 км автомобильной дороги.
На трассе М-5 «Урал» временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств
По данным источника, уголовное дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве. 
Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции
Заболевшему необходимы жаропонижающие, противовирусные препараты и обильное питье.
Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"
Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте.
Звезда "Ганнибала" французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет
Дмитрий Азаров дал ряд поручений по дальнейшей проработке транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию маршрутной сети Самарско-Тольяттинской агломерации
Объем рынка криптовалют в России оценивается примерно в $650 млн в месяц.
ЦБ впервые потребовал от банков данные переводов с карт граждан в криптообменники
Ношение масок в местах массового скопления людей станет рекомендательным, обязательное предъявление COVID-паспортов отменят.
Со следующей недели в Великобритании отменят COVID-паспорта и масочный режим
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.87
0.54
EUR 87.13
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На трассе М-5 «Урал» временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств

19 января 2022 20:35
68
На участке с участке с 96 по 132 км автомобильной дороги.

В 18.56 19.01.2022 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт о введении временного ограничения движения, в соответствии с которым с 18.40 19.01.2022 в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, порывистый ветер, метель) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 96 км по 132 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 07.00 20.01.2022.

Ситуация на контроле Главного управления.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pixabay

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
369
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
298
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
19 января 2022  11:49
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
321
В Самарской области изменили COVID-правила
18 января 2022  13:56
В Самарской области изменили COVID-правила
975
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
18 января 2022  11:13
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
664
Весь список