На трассе «Гонки героев» в Самарской области состоялись официальные всероссийские, областные и городские соревнования по гонкам с препятствиями в дисциплине «дистанция 10 000 - 11 000 метров».
Всероссийские соревнования:
Мужчины
Айнур Ахметнабиев (Республика Татарстан) - 00:43:49
Роман Эминов (Воронежская область) - 00:44:45
Святослав Канаев (Воронежская область) - 00:44:47
Женщины
Нубар Гиносян (Республика Марий Эл) - 00:54:15
Ангелина Переславцева (Воронежская область) - 00:55:11
Дина Перепелицына (Воронежская область) - 01:05:52
Чемпионат Самарской области:
Мужчины
Владимир Семенченко - 0:46:01
Григорий Макаров - 0:46:55
Роман Чураков - 0:48:16
Женщины
Юлия Миннахметова - 1:06:37
Екатерина Журавлева - 1:12:30
Чемпионат Самары:
Мужчины
Алмаз Кулуев - 0:42:53
Илья Крыгин - 0:44:37
Михаил Фефелов - 0:45:56
Женщины
Ирина Лапун - 0:59:53
Анастасия Артамонова - 1:01:19
Валентина Калинина - 1:02:17
Фото: Максим Калинкин