На трассе «Гонки героев» в Самарской области состоялись официальные всероссийские, областные и городские соревнования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
1 июля в регионе ожидается гроза, усиление ветра
«Ожидание» – это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души.
В САТОБ состоялась премьера концертной программы «Ожидание»
Обсудили вопросы развития отрасли со спортивной общественностью.
Минспорта СО провело стратегическую сессию по вопросам развития физкультуры и спорта в регионе
В первые выходные июля территория Мастрюковских озер Самарской области встретит Всероссийский фестиваль бардовской песни.
Сегодня в регионе прошло совещание по готовности к Фестивалю бардовской песни
Завершился День открытых дверей чаепитием, организованным для осуждённых и их близких.
В СИЗО-4 УФСИН СО прошёл День открытых дверей для родных осуждённых
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области провели собеседования с соискателями.
Самарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства
Дипломы и награды победителям вручил Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Сотрудник «РКС-Самара» стал бронзовым призёром регионального этапа федерального конкурса «Лучший по профессии»
Будьте осторожны при нахождении на улице.
Сегодня в губернии ожидается сильный дождь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.47
0.26
EUR 92.28
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Концерт коллектива LOVALOVA пройдет в Самаре в Сквере Рязанова
В Струковском саду 28 июня проходит масштабный фестиваль "День молодежи - 2025"
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На трассе «Гонки героев» в Самарской области состоялись официальные всероссийские, областные и городские соревнования

30 июня 2025 14:23
152
По гонкам с препятствиями в дисциплине «дистанция 10 000 - 11 000 метров».

На трассе «Гонки героев» в Самарской области состоялись официальные всероссийские, областные и городские соревнования по гонкам с препятствиями в дисциплине «дистанция 10 000 - 11 000 метров».

Всероссийские соревнования:

Мужчины
Айнур Ахметнабиев (Республика Татарстан) - 00:43:49
Роман Эминов (Воронежская область) - 00:44:45
Святослав Канаев (Воронежская область) - 00:44:47

Женщины
Нубар Гиносян (Республика Марий Эл) - 00:54:15
Ангелина Переславцева (Воронежская область) - 00:55:11
Дина Перепелицына (Воронежская область) - 01:05:52

Чемпионат Самарской области:

Мужчины
Владимир Семенченко - 0:46:01
Григорий Макаров - 0:46:55
Роман Чураков - 0:48:16

Женщины
Юлия Миннахметова - 1:06:37
Екатерина Журавлева - 1:12:30

Чемпионат Самары:

Мужчины
Алмаз Кулуев - 0:42:53
Илья Крыгин - 0:44:37
Михаил Фефелов - 0:45:56

Женщины
Ирина Лапун - 0:59:53
Анастасия Артамонова - 1:01:19
Валентина Калинина - 1:02:17

 

Фото:   Максим Калинкин

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
30 июня 2025, 15:57
1 июля в регионе ожидается гроза, усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
70
«Ожидание» – это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души.
30 июня 2025, 15:55
В САТОБ состоялась премьера концертной программы «Ожидание»
«Ожидание» – это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души. Культура
62
Обсудили вопросы развития отрасли со спортивной общественностью.
30 июня 2025, 15:45
Минспорта СО провело стратегическую сессию по вопросам развития физкультуры и спорта в регионе
Обсудили вопросы развития отрасли со спортивной общественностью. Спорт
72
В центре внимания
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
29 июня 2025  18:01
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
399
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
29 июня 2025  13:24
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
533
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
28 июня 2025  13:06
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
570
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
28 июня 2025  12:47
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
618
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
530
Весь список