На территории Самарской области продолжается акция «Расскажи детям о герое»

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В рамках мероприятия школьники узнали о подвигах своих соотечественников в годы Великой Отечественной Войны.

В Похвистневском районе, на базе среднеобразовательной школы, состоялось мероприятие «Эстафета памяти», приуроченное к 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе которого школьники узнали о подвигах своих соотечественников в годы Великой Отечественной Войны.

Старший специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом Владимир Королев рассказал ребятам о боевом пути ветерана органов внутренних дел Петра Шлыкова.

Капитан полиции отметил, что на фронт Петр Никитович попал в январе 1943 года. Семнадцатилетним юношей поступил в военно-пехотное училище, а службе в органах внутренних дел посвятил 26 лет, проделав путь от оперуполномоченного БХСС до начальника Похвистневского РОВД.

«Петр Никитович Шлыков - пример для молодого поколения» - заключил Владимир Королев.

В продолжение мероприятия представители «Движение Первых» рассказали о своих родственниках - участниках войны, а также передали символ эстафеты – флаг Победы ребятам из местного общероссийского движения детей и молодежи. Школьники, в свою очередь, исполнили стихотворения и песни о военном времени.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел настоятель храма Архангела Михаила Отец Георгий рассказал участникам встречи о священнослужителях, воевавших на фронте и оказывающих помощь военным и мирным жителям, пострадавшим от боевых действий.

В завершение мероприятия общественник призвал ребят мужественно преодолевать трудности, помнить и чтить героические подвиги предков.