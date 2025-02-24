На территории Самарской области начались комплексные кадастровые работы

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Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области приступает к выполнению комплексных кадастровых работ федерального значения в соответствии с Соглашением от 30.01.2025 № 321-20-2025-002. С извещением можно ознакомиться по ссылке:

https://kadastr.ru/upload/iblock/d9d/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%9A%D0%A0.pdf.

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 региональному Роскадастру совместно со Средневолжским аэрогеодезическим предприятием предстоит обследовать 609 кадастровых кварталов Самарской области.

По всем возникающим вопросам обращаться по номерам телефонов, указанных в извещении.