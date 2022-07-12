На территории ИК-15 СО состоялась выставка-презентация товаров, изготовляемых производственным сектором УИС 

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Рабочая встреча состоялась по вопросам использования производственного потенциала уголовно-исполнительной системы региона в рамках импортозамещения.

В мероприятии приняли участие начальник регионального УФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, представители городской администрации, министерств и ведомств Самарской области.

- УФСИН России по Самарской области имеет многолетний опыт изготовления продукции для государственных и муниципальных потребителей, - рассказал гостям генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. - Решая вопросы исправления осужденных граждан, учреждения УИС ведут успешную производственную деятельность. Качество готовой продукции соответствует требованиям нормативной документации и подтверждено необходимыми сертификатами соответствия.

На выставке-презентации членам делегации представили широкий ассортимент продукции многопрофильного производства. Среди них - изделия металлообработки, защитные охранные сооружения, армированная колючая лента, строительные материалы, полный цикл деревообработки, производство офисной и специальной мебели, окна и двери из поливинилхлорида, швейные изделия, постельные принадлежности, консервированные овощи, соки, моющие и чистящие средства, мука и крупы в ассортименте.

Как сказала начальник отдела трудовой адаптации осужденных полковник внутренней службы Светлана Бурлакова, любой коммерческий партнер, заключив договор, может зайти на территорию учреждения. Завезти свое оборудование, привезти свою технологию. Наша задача будет организовывать ежедневно количество рабочих рук на территории нового производственного объекта. В настоящее время свободные производственные мощности на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих участках, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.