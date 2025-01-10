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На сувениры из отпуска жители Самары тратят в среднем 3300 рублей

10 января 2025 12:23
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на сувениры из отпуска жители Самары тратят в среднем 3300 рублей

Чаще всего из туристических поездок россияне привозят символические сувениры — магниты, брелки, футболки, кружки и другие предметы с изображением достопримечательностей. Вторая по популярности категория — гастрономические подарки.

В этот раз новогодние праздники продлились 11 дней. Многие россияне используют это время для поездок по стране и привезут с собой что-то на память. Авито Путешествия опросили 10 тысяч жителей страны, чтобы определить, какие сувениры и для кого чаще всего приобретают туристы, а также какую сумму готовы на них тратить.

Больше половины россиян (59%) обычно покупают в поездках что-то на память или в подарок, причем 29% опрошенных делают это всегда. В целом интерес к приобретению сувениров  (покупают в путешествиях всегда или часто) выше у женщин (65%), чем у мужчин (52%). 

Чаще всего путешественники ограничиваются символическими покупками — магнитами, брелками, футболками, кепками, кружками и другими предметами с изображением достопримечательностей. Так ответили три четверти* из тех опрошенных, кто покупает сувениры. 43% привозят из путешествий гастрономию: местные сыры, шоколад, специи, чай, кофе или алкоголь. Треть опрошенных предпочитают украшения, аксессуары или что-то для дома. Все категории сувениров чаще покупают женщины — паритет только в сегменте печатной продукции. Открытки, постеры и календари покупают по 22% опрошенных обоих полов.

При выборе сувениров путешественники в первую очередь смотрят на их уникальность (74%). Особенно этот критерий важен для покупателей в возрасте от 18 до 24 лет (78%). Цену и практичность в качестве ключевых факторов выделили только по 39% респондентов. Причем для 83% россиян также важно, чтобы покупки были связаны с местными культурой и традициями — такая доля опрошенных поставили оценки «4» и «5» по пятибалльной шкале (где 5 — очень важно) этому критерию.

Почти три четверти россиян (73%) везут сувениры из поездок родственникам, половина — друзьям, 29% — второй половинке и только 14% для себя. Родственникам, друзьям и коллегам чаще покупают сувениры женщины, а второй половинке — мужчины. Доли подарков для себя у обоих полов равные. 

Что касается стоимости, то в среднем россияне готовы потратить на сувениры 3,2 тысячи рублей. Самый большой бюджет на эту статью расходов в поездке у москвичей (3,9 тысячи рублей), а наиболее экономны в покупке подарков из путешествий жители Ростова-на-Дону (2,6 тысячи рублей) и Краснодарского края (2,7 тысячи рублей). В целом по стране 22% опрошенных планируют уложиться при покупке сувениров в тысячу рублей, а 17% закладывают сумму от 5 тысяч рублей.

Теги: Опрос

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