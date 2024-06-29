На Совете ректоров вузов Самарской области обсудили региональную программу «Доктор наук»

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В пятницу, 28 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.

Основной темой встречи стала реализация в регионе ключевых проектов в сфере развития науки и образования – международного межвузовского кампуса и «Дом ученых», а также региональная программа «Доктор наук».



«Образовательное сообщество – это всегда основа развития региона. Знаю уже не понаслышке, как много университеты делают для развития базовых отраслей науки, промышленности нашего региона, а впоследствии и всей страны, – отметил глава региона. – Мы приступили к формированию новой масштабной программы «Доктор наук». Ее целью является формирование всех условий – инфраструктурных, административных, – для того чтобы у молодых людей, которые приняли для себя решение стать профессионалами в различных науках, были все возможности, мотивация идти по выбранному пути».



Самарская область – один из крупнейших научных и вузовских центров страны. Говоря о региональной системе образования председатель Совета ректоров вузов Самарской области, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, акцентировал внимание, что самарские вузы являются участниками федеральной научной программы «Приоритет 2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы». Также в губернии действует научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» – один из 15-ти таких Центров в России.



В настоящее время одним из важнейших инфраструктурных проектов, который реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», является строительство международного межвузовского кампуса.

О ходе его реализации доложила генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова. «На прошлой неделе на совещании Вячеслав Андреевич совершенно верно отметил, что к участию в проекте создания студенческого кампуса необходимо привлекать индустриальных партнеров. Мы прислушались к словам губернатора и решили начать с себя. И вот, первый индустриальный партнер уже в регионе. Сегодня мы открыли инжиниринговый центр ПроШколы». В центре разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса. Таким образом, функция ПроШколы как технического заказчика по проекту кампуса будет перенесена в непосредственную близость к строительной площадке. Самарскому офису ПроШколы также будет передана часть функций финансового, правового и корпоративного сопровождения проектов ПроШколы по строительству школ и других социальных объектов по всей стране. Это порядка 50 новых рабочих мест», – рассказала Алиса Денисова. Делить один офис с инженерами будут студенты самарских вузов – участники проекта «Команда кампуса», которые уже год активно участвуют в так называемом социальном проектировании – предлагают свои идеи для создания кампуса. Студенты работали над созданием проектов парковой зоны будущего кампуса, предложили проект транспортной развязки и проект медиа продвижения в молодежной среде – первый телеграмм-журнал «Уникум». В день открытия для ребят провели лекцию по цифровым методам геодезических исследований, которые будут применяться на строительной площадке.



Глава региона отметил важность задачи по доработке проекта будущего кампуса. В частности, необходимо увеличивать число вузов – участников проекта, активнее привлекать индустриальных партнеров. «Кампус – это отдельная структура научно-технического развития. Без квалифицированного заказчика это будет здание и сооружение, которое потом не будет иметь прикладного смысла», – отметил врио губернатора.

Также Вячеслав Федорищев поручил продумать инфраструктуру, в том числе образовательную среду, и транспортное сообщение, благоустройство студгородка. «Нужно понять, что мы формируем в полном смысле этого слова наш небольшой наукоград, – сказал глава региона. – Вместе с министерством транспорта и министерством строительства необходимо проработать, где там будет жилая застройка, какая территория планируется, какие будут школы. Это всё потом будет обеспечивать поступление лучших выпускников школ».



Ректоры вузов озвучили свои инициативы и предложения по участию в проекте. Так, отвечая на вопрос, почему Самарский государственный университет путей сообщения участвует в масштабном проекте, ректор образовательной организации Максим Гаранин сфокусировал внимание на проектах. Среди них – создание цифровой образовательной платформы, интеллектуальные железнодорожные системы, эксплуатация БПЛА.

Акцентируя внимание участников заседания на опыте других регионов, глава области предложил разработать и законодательно закрепить меры стимулирования крупных предприятий, готовых стать социальными партнерами в научно-образовательной среде.

Отдельное внимание участники заседания уделили реализации проекта «Дом ученых», в рамках которого планируется создание мультифункционального пространства науки и высшей школы, а также региональной программы «Доктор наук».



В рамках заседания состоялось награждение победителей ежегодной областной универсиады среди вузов Самарской области. Первое место занял Самарский государственный технический университет, второе – Самарский государственный национальный университет имени академика Королева, третье – Самарский государственный социально-педагогический университет.