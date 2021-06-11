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На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
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На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»

11 июня 2021 16:50
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Оборудована площадка с большим экраном для публичного показа футбольных матчей. Вход на фан-фестиваль свободный.

Российский футбольный союз объявил полный список городов, в которых пройдут фан-фестивали «Наши парни. Играем за вас!»: это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Тула, Пенза. 

Фестивали будут работать 12, 16 и 21 июня - в дни игр сборной России.

На центральных площадях и стадионах чемпионата мира по футболу в этих городах будут оборудованы площадки с большим экраном для публичного показа футбольных матчей. 

В Самаре фан-фестиваль пройдет на территории стадиона «Солидарность Арена». Вместимость площадки рассчитана на 5000 зрителей. 12 июня трансляция матча Чемпионата Европы «Россия – Бельгия» состоится в 23:00.

За 3 часа до начала прямого эфира матчей в эти дни для зрителей будет организована развлекательная программа с выступлением музыкальных групп. Кроме того, гости смогут пообщаться, взять автограф и даже сыграть в футбол с экс-футболистами сборной Андреем Карякой, Александром Павленко, Андреем Канчельскис и с Вячеславом Даевым.

Парк экстремальных видов спорта – скейтпарк, воркаут и кроссфит будет работать с 12.00 до 23.00.

Также на Последней миле в дни матчей продлят свою работу точки питания и проката.

Вход на фан-фестиваль свободный. Мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Обращаем внимание жителей: в День России общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме для удобства горожан. Это необходимо прежде всего для обеспечения транспортного сообщения между центром Самары и отдаленными районами, то есть теми площадками, на которых запланировано проведение праздничных мероприятий. 

Доставка и вывоз горожан из футбольной фан-зоны, расположенной на стадионе «Солидарность Арена», будут организованы следующим образом.

До 23:00 доставка болельщиков будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11, 12, 25 до конечной остановки (разворотного кольца), а также автобусами маршрутов №№ 1,50, 67, 96, 205, 295. Вывоз – по окончании матча, с 01:00 13 июня трамваями маршрутов №№ 11, 12, 25 – с конечной остановки (разворотного кольца), автобусами маршрутов №№ 1, 50, 67, а также №№ 96, 205, 295, 268 – с пересечения ул. Дальней и 7 проезда, в районе Южной парковки.

Обращаем внимание болельщиковна трассы следования автобусов:

- автобусы маршрута № 50 проследуют до остановки «Улица Батайская»;

- автобусы № 67 – до Крутых Ключей; 

- автобусы № 1 – до железнодорожного вокзала;

- автобусы № 96 – до остановки «Улица Тухачевского»; 

- автобусы №№ 205 и № 295 – до Речного вокзала;

- автобусы № 268 – до остановки «Станция метро «Победа»».

Вывоз по всем маршрутам общественного транспорта будет осуществляться до 01:30. 

Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.

Кроме того, приняты меры для организации вывоза жителей Самары с праздничного мероприятия в честь Дня России, которое пройдет на площади им. В.В. Куйбышева.

12 июня по завершении праздничного мероприятия – с 23:00 будут поданы автобусы маршрутов №№ 34, 41, 50, 4, 48д, 80, 207, 215, 217, 247, 266, 295. Они будут ожидать пассажиров на улице Самарской на участке от улицы Красноармейской до ул. Льва Толстого.

Также для вывоза будут предоставлены трамваи маршрутов №№ 3, 5, 20, 22. Посадка на трамвайные маршруты №№ 5, 20 и 22 будет осуществляться на остановке «Красноармейская/Галактионовская»; трамваи маршрута № 5 проследуют до стадиона «Солидарность Арена». Трамваи маршрута № 3 будут ожидать пассажиров на остановке «Улица Галактионовская», расположенной по улице Красноармейской. 

 

Теги: Мероприятия Солидарность Арена фан-фестиваль

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